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Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü

Silivri'de ters yönden kilometrelerce yol giden otomobil şoförü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ölüme davetiye çıkaran otomobil sürücüsünün o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü
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Olay, 22 Ağustos günü Silivri Kınalı yönünde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü TEM Otoyolunda İstanbul istikametine doğra kilometrelerce ters yönde ilerledi. Otomobil sürücüsü Mustafa A., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler otomobil sürücüsüne bin 823 lira para cezası uyguladı. Ardından Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü ifade için Büyük Kılıçlı Jandarma Karakoluna götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yürekleri ağıza getiren görüntü cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

 

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“Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm”

Yolda başka bir sürücüyle tartıştığını bilmediği bir yol olduğu için ters yöne döndüğünü ifade eden otomobil sürücüsü Mustafa A., ”Birisiyle yolda tartıştık. Beni yolda sıkıştırmaya çalıştı. Tehdit etti. Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm. Bir tatsızlık olmasın diye. Beni taciz etti. Tekrar bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm” şeklinde konuştu.

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