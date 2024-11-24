Silivri'de Yürekleri Isıtan Merhamet: Polis, Yaralı Çocuğa Montunu Örttü

Silivri’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Selimpaşa’dan Silivri yönüne seyreden genç bir sürücünün aracı, gişelere 200 metre kala kontrolden çıkarak takla attı. Olayın şiddeti çevrede büyük paniğe neden olurken, ilk yardım ekipleri ve polis hızla olay yerine ulaştı.

Kazanın ardından aracından çıkarılan yaralı çocuk, soğuk zemin üzerinde çaresiz bir şekilde yardım beklerken, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memuru, hiç tereddüt etmeden montunu çıkararak çocuğun üzerine örttü. Yerde üşüyen çocuğun durumunu fark eden memurun bu merhamet dolu davranışı, kazanın acı atmosferine insanlık ve umut kattı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, polis memurunun yürek ısıtan bu hareketi kazayı gören vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, "Polisimizin bu merhamet dolu davranışını unutmayacağız. Böylesine zor bir anda gösterilen bu duyarlılık hepimize örnek olmalı" diyerek duygularını dile getirdi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken, bu olay bir kez daha insanlığın zor zamanlarda nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serdi.