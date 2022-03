Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vaatleri arasında yer alan yüzme havuzu projesinde hasret sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Silivri Belediyesi işbirliğinde Yeni Mahalle Mustafa Canbaz sokakta yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Adlen Şefket, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, belediye meclis üyeleri, federasyon başkanları, STK temsilcileri, amatör spor kulüpleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “35 MAHALLEMİZİN TAMAMINA SPOR SAHASI YAPACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı. Başkan Yılmaz konuşmasında, “Öncelikle Silivri’nin problemlerinde ve spor yatırımlarında ne zaman kendisini ziyaret etsek Silivri için kapılarını bizlere açan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Silivri’de yola çıkarken şunu hedefledik; biz spor salonları, yüzme havuzları, kültür merkezleri... Hepsini yapabiliriz. Bunlar için beton lazım, çimento lazım. Ama bu yaptığımız tesislerin hepsini anlamlandıracak, ruh katacak ve bir sonraki nesillere aktaracak, her şeyin öznesi olan insanı merkeze koyacağız dedik. İnsana, çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapacağız dedik. Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğumuz bir yabancı dil bilmeli, bir müzik aleti çalabilmeli, sanatla ilgilenmeli, her ne branşta olursa olsun lisanslı sporcu olmalı dedik ve annelere bunu vaat ettik. Silivri’deki spor tesislerinin ne kadar yetersiz olduğunun farkına vardık. Projelendirdiğimiz spor yatırımları ile ilçemizde ihtiyaç duyulan futbol sahalarını, basket sahalarını, birer birer tamamladık. Silivri’nin sadece merkezden ibaret olmadığını söyleyerek ‘köyleri de var’ dedik. Büyükçavuşlu ve Çeltik’te halı sahalarımızı, soyunma odalarımızı bitirdik. 5 köyümüzde 35x50 halı sahalarımızın temelini attık. 3 ay içinde bitireceğiz. Diğer köylerimize de yapacağız. 35 mahallemizin tamamında spor sahası olmayan mahalle bırakmayacağız.” dedi.

“HAVUZUMUZUN BULUNDUĞU ALANI SPOR ADASINA DÜNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Pandemi sebebi ile havuz açılışının bir yıl geciktiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Sayın Bakanım bir de hanımefendilere bir söz vermiştim. Yaptığımız toplantılarda bizden yüzme havuzu istenmişti. Silivri’yi İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtaracağız demiştik. Sizlerin sponsorluğunda yüzme havuzumuzu bitirdik. Havuzumuz bir yıl önce bitti. Pandemi sebebiyle açmakta geciktik. Yüzme havuzumun yanına çok amaçlı spor salonu, çocuk parkı, tenis kortu, basketbol, voleybol, fitness sahalarını ekledik. Yüzme havuzumun arka tarafında bulunan 10 bin metrekare alanda bir kapalı spor salonuyla da burasını bir spor adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TESİSİMİZİN İSİM BABASI GENEL BAŞKANIMIZ DR. DEVLET BAHÇELİ’DİR”

Spor tesisine isim verilmesi sürecine de değinen Başkan Yılmaz, “Tesisimizin isminin Naim Süleymanoğlu olması da ayrı bir önem taşıyor. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaretimde bu tesise kendi adını vermeyi arzuladığımı söylediğimde; ‘Evladım benim ismimi bırak. Sporla Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmiş ve Silivri’nin yerleşik nüfusuna hitap eden olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu’nun ismini verelim.’ dedi. Bu tesisin isim babası Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’dir.” diyerek milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu’nu andı.

“GENÇLİK MERKEZİNİ SİZLERE HEDİYE EDECEĞİZ”

Konuşmasının sonunda Silivri’de gerçekleştirilen spor yatırımları ve yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de genç nüfusumuz oldukça fazla. Silivri’de bir Gençlik Merkezi’nin müjdesini buradan sizlere vermiş olalım. İçerisinde robotik kodlamaların, müzik okullarının, etüt merkezlerinin olduğu bir Gençlik Merkezi’ni de sizlere hediye edeceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz, “Bugün aramızda olan sayın bakanımızın şahsında hükümetimize, Türkiye’deki spor yatırımlarını vatandaşlarla buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. AK Parti hükümetine, mesai arkadaşlarıma, burada emeği geçen işçisinden mühendisine bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

İLKNUR KAZIM: “İNŞALLAH NAİM SÜLEYMANOĞLU GİBİ KAHRAMANLAR YETİŞİR”

Naim Süleymanoğlu’nun doğup büyüdüğü şehir olan Bulgaristan Mestanlı şehrinden açılış için gelen Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ise konuşmasında “Bugün bu anlamlı açılışta olmak bize onur ve gurur veriyor. Naim Süleymanoğlu biz Bulgaristan Türkleri için çok şey ifade ediyor. Bizim için o bir kahramandır. Omuzlarında sadece halter kaldırmadı. Omuzlarında insan haklarını, özgürlüğünü, barışı, kardeşliği, zorla elinden alınmak istenen Türklüğü için dünyayı ayağa kaldırdı. Bu spor tesislerinin önünde Naim Süleymanoğlu ismini görmek bizleri duygulandırıyor. İnşallah buradan Naim Süleymanoğlu gibi değerli hem sporcularımız hem de kahramanlarımız yetişir. Silivri Belediye Başkanımıza bu anlamlı düşüncesi için teşekkür ediyor başarılar diliyorum." mesajı verdi.

KAYNARCA: “TESİSİMİZ SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, da yaptığı konuşmada “Sayın Bakanım başarı tesadüf değil. Bakanlığınız döneminde Türkiye’nin her noktasında atılan imzalardan Silivri de nasibini aldı. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız olarak da, gurup başkan vekili olarak da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki temsilinde de kendisini gururla izliyoruz. Kendisini yürekten tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile bu güzel hizmetler artarak devam edecek. Yolumuz açık olsun. Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerimiz Silivri’mize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AKSU: “BELEDİYE BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ise konuşmasında şunları söyledi: “Tesisimizin Silivri’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin hayırlı olsun dileklerini, selam ve muhabbetlerini sizlere iletmek istiyorum. 7’den 70’e tüm halkımızın istifade edeceği, çocuklarımızın spor yapma imkânı bulacağı bu tesisin yapımında emeği geçen, katkı veren herkes teşekkür ediyorum. Biz Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bey ile sadece sporda değil, Mutlu Silivri’nin tesisi anlamında yaptığı hizmetlerle de gurur duyuyoruz. Aynı zamanda sayın bakanımızın Türkiye’nin her yerinde yaptığı hizmetlerle gurur duyuyoruz. Hükümetimizle, Cumhur İttifakımızla gurur duyuyoruz.” diyerek tesise ismi verilen Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle andı.

BAKAN KASAPOĞLU: “SİLİVRİ’Yİ MUHTEŞEM BİR ESERLE BULUŞTURMANIN SEVİNCİ İÇERİSİNDEYİZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından gerçekleştirilen spor yatırımları, sporun ve sporcunun önemine değindiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Silivri’yi gençlik ve sporda güçlü kılacak muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu mutluluk hepimizin. Biliyorsunuz spor hem bireyler hem de kitleler üzerinde dönüştürücü, iyileştirici bir güce, etkiye sahip. Spor sadece profesyonel anlamda kazanılan kupalar, madalyalar demek değil. Günlük yaşamın bir parçası haline getirilen sporun, insan hayatının tüm alanları üzerinde olumlu bir etkisi var. O yüzden biz sadece profesyonel sporu önemsemiyoruz. Sporun 7’den 77’ye kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamının bir parçası olsun istiyoruz. Tüm tesislerimizi de bu perspektifle hizmete alıyor, yönetiyoruz.

“TESİSİMİZİN YANINA SPOR SALONUMUZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Doğu, batı, kuzey, güney demeden tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanını stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonları, kortlar, kayak merkezleri ve mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücü, pratikliği, yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bunları başarıyoruz. Bir uçtan bir uca İstanbul’a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz. Her bölgeye, her şehre, her ilçeye hizmetlerimizle iz bırakmaya devam edeceğiz. Silivri için de 3 yıl önce bir söz vermiştik. Silivri’de bir yarı olimpik havuzu açacağız demiştik, Allah’a hamdolsun bugün o sözü hep birlikte yerine getiriyoruz. İşte tenis ve basket sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, antrenman salonları ve bütün imkânlarıyla Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri, tüm Silivrili vatandaşlarımızın emrindedir. Bu güzel tesisimizin bir ucunda da Belediye Başkanımızın talep ve ifade ettiği spor salonumuzu da inşallah belediyemizle işbirliği ile Silivri’mize armağan edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek müjde verdi.

PALETLİ YÜZME SPORCULARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın yaptığı dualar ve protokol üyelerinin katılımıyla Naim Süleyman Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzunun açılış kurdelesi kesildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete tesisi gezdirerek bilgi verdi. Ayrıca tesisin açılış törenine özel düzenlenen “Paletli Yüzme Bahar Şenliği” yarışmasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca takdim etti.

Tesis açılışından sonra Değirmenköy’de yapımı tamamlanan futbol stadı ziyaret edildi. Oynanan futbol maçı bir süre izledikten sonra Bakan Kasapoğlu’nun Silivri programı sona erdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR TESİSLERİ VE YÜZME HAVUZU

- 6940 m2 parsel alanı

- 2404 m2 inşaat alanı

- İçinde tribünlerin bulunduğu 435 m2 havuz alanı

- 12.5x25 mt. ölçülerinde 1.40 mt. derinliğinde 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu

- 5x12.5 mt. ölçülerinde 60 cm. derinliğinde çırpınma havuzu

- 82 m2 bekleme salonu

- Sağlık odası, engelli soyunma odası, antrenör odası

- 30 m2 bay/ 30 m2 bayan soyunma odası

- 161 m2 çok amaçlı jimnastik salonu

Bahçe Kısmında;

-Tenis ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kameriyeler, kafeterya, 50 araçlık otopark