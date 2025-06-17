Silivri'de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarlarında vatandaşların güvenliğini, sağlığını ve huzurunu korumak amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda envantere dahil olan görüntü ve ses kaydı yapabilen mobil komuta aracı ile kontroller sürüyor. Vatandaşların daha güvenli bir alışveriş yapabilmesi ve fiziki hareketliliğin yoğun olduğu semt pazarlarında oluşabilecek olumsuzluk ve hırsızlık olaylarına karşı tedbirler artarak devam edecek. Ayrıca, tespit edilen ya da gelen ihbarlar kolluk kuvvetlerine ihbar edilecek.