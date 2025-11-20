Silivri'de Ziraat Mühendisleri Sahada: Çeltik Mahallesinde Denetimler Sıklaştırıldı

Silivri’de tarımsal üretimin güvenliği ve verimliliğini artırmaya yönelik saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, Çeltik Mahallesi’nde bir dizi teknik inceleme ve kontrol gerçekleştirdi.

Planlı Üretim ve Bitki Sağlığı Yakından İzleniyor

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda; planlı üretim kontrolü, bitki pasaportu denetimleri ve zararlı popülasyonlarını izlemeye yönelik feromon tuzak sayımları yapıldı. Bu uygulamalarla hem üretim süreçlerinin kayıt altına alınması hem de hastalık ve zararlı risklerinin erken tespit edilmesi amaçlanıyor.

Gıda Güvenliği ve Verimli Üretim İçin Saha Çalışmaları Sürüyor

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına sahadaki teknik ekibin çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Mahalle bazlı kontrollerle birlikte tarımsal üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.