Silivri'deki fabrika yangını korkuttu

Silivri’de izolasyon malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında işçilerin yemek molasında olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi’nde bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu çatı, membran ve izolasyon malzemesi üretilen fabrikada saat 12.30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülürken, fabrika çalışanlarının yangın esnasında öğle yemeğinde olması faciayı önledi. İşletmenin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.