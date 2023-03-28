Silivri'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Silivri TEM Otoyolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Dün TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Cenazeler otopsi işlemleri yapılmak üzeri Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada işlemleri yapılan yabancı uyruklu Muhammed Bilal (35), eşi Elmas Tamer (27), 3 yaşındaki çocukları İvan Bilal ve akrabaları Cemal Bilal’in (14) cenazeleri ailelerine teslim edildi. Aracın şoförü Mesut Uçarkuş’un cenazesi ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a götürüldü.

Anne Elmas Tamer’in Esenyurt Bilal Habeşi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Kilyos Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenilirken, aileye ait diğer üç cenaze Suriye’ye götürülecek. Şoför Mesut Uçarkuş’un cenazesi ise memleketi Giresun’da defnedilecek.