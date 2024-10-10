Silivri'deki Hayvancılık İşletmesine 'Hastalıktan Ari İşletme' Sertifikası Verildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve beraberindeki heyet, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ile birlikte, Silivri’de faaliyet gösteren Şirin Çorap Tekstil Sağlık Ürünleri İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye ait büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, işletmeye "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" takdim edildi.

Bu sertifika, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, hastalıklardan arındırılmış bir ortamda hizmet sunduğunu ve tüm sağlık kriterlerine uygun olduğunu kanıtlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, işletmenin bu başarıyı elde etmesinde emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederek, sektördeki diğer işletmelerin de bu standartları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ise sertifikanın önemine dikkat çekerek, sağlıklı ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliği için bu tür denetimlerin ve sertifikaların hayvancılık sektörü açısından kritik olduğunu belirtti.