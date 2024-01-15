Silivri'deki okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Silivri’de de bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mızı okuyan öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Sevim Avni Çoğal İlkokulu’nu ziyaret ederek, haftanın ilk ders zilini çaldı. Bayrak töreninde Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.