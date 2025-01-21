Silivri'deki Yelkenci Tekstil işçilerinin direnişi sürüyor

Silivri’de faaliyet gösteren Yelkenci Tekstil’de çalışan işçiler, sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek 52 gündür fabrika önünde direniş yapıyor. Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye olduktan sonra mobbing, Kod-49 gerekçesiyle işten çıkarma ve çeşitli hak ihlalleri yaşadıklarını belirten işçiler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklarını talep ediyor.

İşçiler, çalışma koşullarının kötü olduğunu, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerin kullandırılmadığını ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlanmadığını ifade ediyor. Kadın çalışanlar ise kreş ihtiyaçlarının karşılanmadığından şikayetçi.

“Amacımız insanca yaşamak”

İşçilerden Gülşah Eroğlu, sendikalaşma sonrası işten çıkarıldıklarını ve insanca çalışma koşulları talep ettiklerini belirtti. Öz İplik-İş İstanbul Şube Başkanı Bayram Önal ise anayasal hakların ihlal edildiğine dikkat çekerek, işçilerin toplu iş sözleşmesi ve sendikanın tanınması taleplerini dile getirdi.

Direnişe destek çağrısında bulunan işçiler ve sendika, mücadelenin yalnızca Yelkenci Tekstil işçileri için değil, genel olarak işçi haklarının korunması adına önemli olduğunu vurguladı.