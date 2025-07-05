Silivri'deki Yoğurt Festivali'nin ikinci günü yoğun katılımla gerçekleşti

Silivri Belediyesi’nin düzenlediği 63’üncü geleneksel Yoğurt Festivali’nin ikinci günü geride kaldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Silivri’de bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Yoğurt Festivali’nin ikinci günü büyük bir coşkuyla sona erdi. Festivale Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Stantların, turnuvaların, çocuk oyun alanlarının ve yarışmaların yer aldığı festivalde sevilen sanatçı Resul Dindar vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Resul Dindar’a çiçek ve Silivri yoğurdu hediye ederek sahnede kısa bir konuşma yaptı. Yaz boyu festivallerin devam edeceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, konuşmasında Silivri’nin kültürel çeşitliliğine vurgu yaparak, "Kimimiz Karadeniz türküsü söyler, kimimiz Rumeli havası oynar ama Silivri’de hep birlikte güzeliz" diyerek Resul Dindar’a teşekkür etti. Başkan Balcıoğlu, Karadeniz’in güçlü seslerinden biri olarak tanımladığı Dindar’ın Volkan Konak ve Kazım Koyuncu’nun mirasını en güzel şekilde yaşattığını belirterek, sanatçıya bir kez daha teşekkür etti.

Yoğurt mayalama yarışmasında da Seda Girgin birinci, Şaziment Çelik ikinci, Ufuk Tunç üçüncü oldu. 3x3 Basketbol Turnuvası’nda genç erkeklerde birinci takım BAE, ikinci takım All Star, üçüncü takım SMURFS oldu. Genç kadınlarda birinci takım CSK, ikinci takım Çerkezköy, üçüncü takım Airballılar takımı oldu. Büyük erkek katergorisinde ise birinci 100 Plus, ikinci ÖBA, üçüncü ise İstanblue takımı oldu.

Ayrıca, Silivri Ahenk Sanat Spor Kulübü’nün sergilediği halk oyunları performansı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kulübe çiçeğini Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Önder Çolak takdim etti. Ahenk Sanat Spor Kulübü’nün ardından sahne alan Silivri Yeni Nesil Spor Kulübüne ise çiçek takdimini, Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hatice Gözen yaptı.