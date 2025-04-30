Silivri Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs'a Çağrı

Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün dünya bir krizler çağında: Emeğin değeri hiçe sayılıyor, doğa talan ediliyor, savaşlar yaşamı yutuyor, göç yolları mezara dönüşüyor. Ülkemizin adalet sistemi ağır darbe altında. Sermaye küresel, sömürü küresel, yoksulluk küresel… Ama umut da küresel, mücadele de!"

1 Mayıs'ın, dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin, gençlerin, kadınların ve halkların ortak çığlığı olduğu belirtilen çağrıda, Silivri'den de bu sese güçlü bir destek verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu vurgular yapıldı:

• Türkiye'de emekçilerin açlık sınırında yaşadığı,

• Gençlerin işsizlik nedeniyle umutsuzluğa sürüklendiği,

• Üniversitelerin ve öğrencilerin baskı altında olduğu,

• Tarım üreticileri ve küçük işletmelerin iflas ettiği,

• Enflasyonun halkı yoksullaştırırken bir avuç zengini daha da zengin ettiği,

• Halkın seçtiği belediyelere kayyum atandığı,

• Kadınlar ve çocukların karanlık bir kuşatma altında olduğu,

• İfade özgürlüğünün ağır baskı altında bulunduğu

belirtilerek, bu düzenin "insana da doğaya da dost olmadığı" vurgulandı.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA"

Çağrının devamında, 1 Mayıs'ın sadece bir anma günü değil, yeni bir toplumsal ahlak, kardeşlik ve dayanışmanın da çağrısı olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşin! Savaşa karşı barış, yalana karşı hakikat, sömürüye karşı emek mücadelesini büyütelim. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

SİLİVRİ'DEN KADIKÖY'E 1 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

Silivri Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Perşembe günü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenecek kutlamalara katılmak için çağrıda bulundu. Silivri'den katılmak isteyenler için toplanma ve hareket bilgileri şöyle açıklandı:

• Toplanma Yeri: Silivri Otobüs Durağı Yan Yol (CHP İlçe Örgütü Önü)

• Kalkış Saati: 08.30