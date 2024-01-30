Silivri Demokrasi Platformu'ndan duyuru

Silivri Demokrasi Platformu, 1 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 12.30'da Silivri Adliyesi'nde yapacağı basın açıklamasında hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunacak.

Konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle: “Uzun zamandan beri ülkemizdeki hukuk ve yargı sistemindeki siyasallaşma taraf olsun olmasın herkesin anayasal güvencesi ciddi tehdit altındadır. “Hukuk önünde herkes eşittir.” Temel ilkesi yerine tek adam rejiminin ideolojik tercih ve lütfüyle, kanunlar beğendiğinize uygulanır, beğenmediğinize uygulanmaz gibi çağdaş dünyanın dışına çıkan bir tertiple karşı karşıyayız.

Yüksek yargıdaki bu kanunsuzluk hali, varlığını ve gücünü anayasadan alan devletin bütün kurumlarını işlevini kaybetme riskiyle karşı karşıya getirmiştir. Hangi siyasi tercih içinde olursak olalım hukukun üstünlüğü ve temel insan hakkından aşınma, ortak vatan içinde can, mal, sosyal güvenlik, adil yargılanma ve hak arama, ticaret yapma, konut dokunulmazlığı, mülkiyet, güvenli alışveriş, seyahat güvencesi, düşünce ve vicdan özgürlüğü, düşünceyi açıklama, haber alma hakkı, örgütlenme hakkı, güvenilir gıda beslenme hakkı, eğitim ve sağlık hakları, kişi dokunulmazlığı, evlenme ve boşanma, aile ve gelecek kurma gibi tüm ortak haklarınızın güvencesi risk altındadır.

Anayasanın 153. ve 90. Maddelerinin uygulanmasındaki zorunluluk AYM ve AİHM kararlarında yargının demediğini, siyasetin “terörist” yaftasıyla uygulamamak doğrudan bir anayasa darbesidir.

Bu nedenle ana fikrini paylaştığımız “hukukun üstünlüğü ve adalet” savunuculuğu temelinde bir dizi etkinlikler için yola çıkıyoruz. Birlikte omuz omuza olmak tüm hak savunucularına güç katacaktır. Siz ve dostlarınızı öneri ve katkılarınızla sizleri de aramızda olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla…”

