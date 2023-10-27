Silivri Demokrasi Platformu 'Savaşa hayır barış hemen şimdi'

Yapılan basın açıklamasında “Yüreğinizi yüreklerimizin yanına koydunuz. Hep birlikte bizlerde yüreklerimizi savaşın en kirli en ahlaksız, en vicdansız kırımlarında hayatlarını kaybeden, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere bütün mazlumların yüreklerinin yanına koyuyoruz. Ve bu meydanda insanlığımızın en güçlü duygularıyla dünya barış savunucularıyla birlikte Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor, emperyalistler ve onların işbirlikçi faşist katillerin neden olduğu ölüm ve yıkımları lanetliyoruz. Bizler Silivrili barış savunucuları, savaşlara karşı yaşam hakkını savunan dünyanın bütün barış savunucularının dostları olarak, içeride ve dışarıda nerede olursa olsun savunma hakkı saklı kalmak kaydıyla savaşlara hayır diyoruz.” İfadelerine yer verildi.