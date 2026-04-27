Silivri'den altın vuruş: Başak Soydaş zirvede

Silivri Taekwondo Spor Kulübü sporcusu Başak Soydaş, Lüleburgaz’da gerçekleştirilen taekwondo şampiyonasında 55 kilogram kategorisinde üstün bir performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Zorlu rakiplerini geride bırakan başarılı sporcu, elde ettiği altın madalya ile ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Zorlu mücadelelerin ardından zirve geldi

Şampiyona boyunca sergilediği disiplinli ve kararlı performansla dikkat çeken Başak Soydaş, final müsabakasında da üstünlüğünü koruyarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcunun başarısı, hem kulüp camiasında hem de Silivri’de sevinçle karşılandı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Silivri Taekwondo Spor Kulübü Başkanı Cem Soydaş, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Bu başarı hem kulübümüz hem de Silivri’miz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Soydaş ayrıca, spora ve sporcuya sağlanan desteklere dikkat çekerek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür etti. Açıklamasında, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan belediyemizin katkılarıyla dikilen fidanlar meyve vermeye başladı. Bu madalya ve kupamız başkanımıza ve Silivri’mize armağan olsun” sözlerine yer verdi.