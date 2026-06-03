Silivri'den Başladı: Volkan Yılmaz Muhtarları Dinledi

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi. Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, muhtarlar ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“İlk Sahadaki Programımız Muhtarlarla Başladı”

Toplantıda konuşan Volkan Yılmaz, 6 Nisan 2026 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdiriyle İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatarak, teşkilat yapılanmasının ardından sahaya indiklerini söyledi. İstanbul’da başlatılan yeni dönemin ilk programının muhtarlarla gerçekleştirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirten Yılmaz, “Sizler mahallenin gözü, kulağı, vicdanısınız. Vatandaşın ilk başvurduğu kişiler olarak mahallelerin sorunlarını en iyi siz biliyorsunuz. Bugün sizleri dinlemek için buradayız” dedi.



“Silivri’den Gönül Seferberliği Başlatıyoruz”

Doğup büyüdüğü ilçe olan Silivri’den başlamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yılmaz, İstanbul genelinde bir “gönül seferberliği” başlatacaklarını söyledi. Toplumun tüm kesimleriyle buluşacaklarını vurgulayan Yılmaz, ötekileştirmeyen, ortak değerleri öne çıkaran bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi.

Muhtarlarla İlişkiler İçin Yeni Birim Kuruldu

Yılmaz, MHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde Türkiye’de ilk kez “Muhtarlarla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı” oluşturduklarını da açıkladı. Bu birimin muhtarlarla doğrudan iletişim kuracağını belirten Yılmaz, mahallelerden gelen taleplerin daha hızlı değerlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.



Zafer Yalçın’dan Teşekkür

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ise konuşmasında, Volkan Yılmaz’ın belediye başkanlığı döneminde muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini ve birçok soruna çözüm üretildiğini belirterek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Serhat Ateş: “Silivri’nin Her Mahallesini Yakından Biliyor”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş de Volkan Yılmaz’ın Silivri’nin her mahallesini yakından tanıdığını ve belediye başkanlığı döneminde muhtarlarla sürekli istişare halinde olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Toplantının devamında muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunları ve talepleri doğrudan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz’a iletti.



