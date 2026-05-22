Silivri'den CHP'ye güçlü destek mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP’ye yönelik yargı süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları üzerinden yaptığı açıklamada, demokratik iradenin korunması gerektiğini vurguladı. Balcıoğlu, siyasi partilerin iç işleyişine müdahalenin hem demokrasiye hem de toplumsal barışa zarar vereceğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı verdi.

“MİLLİ EGEMENLİĞİN TEMELİ SANDIKTIR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik düzen üzerine kurulduğunu belirten Bora Balcıoğlu, vatandaşların milli egemenliği sandık yoluyla tesis ettiğini ifade etti. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan siyasi partilerin de liderlerini üyelerin ve delegelerin özgür iradesiyle seçtiğini dile getiren Balcıoğlu, bu sistemin siyasal krizleri önleyen en önemli güvence olduğunu söyledi.

“ÜYE VE DELEGE İRADESİNİN YOK SAYILMASI 86 MİLYONA KAYBETTİRİR”

Partilerin iç işleyişine müdahale edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını kaydeden Balcıoğlu, “Üye ve delege iradelerinin yok sayılmasının yaratacağı sonuçların 86 milyona kaybettirdiği açıktır” ifadelerini kullandı.

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Siyaset ve yargı ilişkisine dair de değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, “Siyasetin gölgesinde yargı, yargının gölgesinde siyaset ile Cumhuriyetimizin demokratik birikimini aşındıracak süreçlerin memleketimize büyük zarar verdiği ortadadır” dedi.

Açıklamasının sonunda anayasal demokratik düzene vurgu yapan Bora Balcıoğlu, seçilmiş iradenin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimize, partimize, seçilmişlerimize, vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız. Bizler, İstanbul’daki tüm CHP’li belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız.”