Silivri'den çıkan yetenek milli takım yolunda

Silivri’de başlayan bir spor hikâyesi, şimdi Türkiye basketbolunun gelecek planlamasında yer bulan önemli bir başarıya dönüştü. Genç basketbolcu Ecrin Berra Ergün, ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekerek önemli bir gelişime imza attı.

Silivri’de keşfedildi, potaya burada adım attı

Ecrin Berra Ergün’ün basketbol serüveni, ilkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmeni ve basketbol antrenörü İsrafil Tepe’nin dikkatini çekmesiyle başladı. Silivri’de keşfedilen genç sporcu, ilk resmi adımlarını Büyükkılıçlı Spor forması altında attı.

Kısa sürede yeteneği ve oyun disipliniyle öne çıkan Ergün, U12 kategorisinde takımının en etkili oyuncuları arasında yer aldı. Aynı sezonda takımıyla birlikte İstanbul 4’üncülüğü yaşayan başarılı sporcu, Ünibest Basketbol Ligi’nde ise namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray altyapısına transfer oldu

Silivri’de sergilediği çıkışla büyük kulüplerin radarına giren Ecrin Berra Ergün, 2024 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi. Sarı-kırmızılı ekibin U14 takımında forma giyen genç oyuncu, burada da gelişimini sürdürdü.

Marmara ve Anadolu şampiyonalarında ortaya koyduğu performansla teknik heyetlerin dikkatini çeken Ergün, Türkiye Basketbol Federasyonu koordinasyonunda yürütülen FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında düzenlenecek 2. Ulusal Basketbol Kampı’na davet alma başarısı gösterdi.

Hedefte daha büyük başarılar var

29 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek kamp, Türk basketbolunun gelecek vadeden oyuncularını bir araya getirecek. Silivri’de başlayan bu yolculuğun, genç sporcu için milli takım hedefi doğrultusunda önemli bir eşik olduğu değerlendiriliyor.

Ecrin Berra Ergün’ün elde ettiği bu başarı, yalnızca bireysel bir spor hikâyesi değil; aynı zamanda Silivri’den çıkan genç yeteneklerin doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteren güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.