Silivri'den Çorlu'ya uzanan sanat köprüsü açıldı

Çorlu Kültür ve Sanat Derneği ile Silivri Sanat Platformu’nun ortak çalışmasıyla düzenlenen Silivri’den Çorlu’ya Sanat Köprüsü Sergisi sanatseverlerle buluştu. Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı, iki kent arasında kültür ve sanat ekseninde kurulan iş birliğini görünür kıldı.

Sanatın birleştirici gücü öne çıktı

Açılışı yapılan sergide, Silivri ve Çorlu’daki sanat üretiminin ortak bir zeminde buluşması amaçlandı. Kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, sanatın birleştirici yönünü ön plana çıkarırken, bölgesel sanat dayanışmasına da katkı sundu.



Sergi hafta sonu ziyarete açık

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Silivri’den Çorlu’ya Sanat Köprüsü Sergisi, hafta sonu boyunca 11-12 Nisan tarihlerinde Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Serginin, sanatseverleri farklı eserlerle buluşturmasının yanı sıra iki kent arasındaki kültürel bağı daha da kuvvetlendirmesi bekleniyor.