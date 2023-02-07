Silivri'den deprem bölgesine 15 tır yardım malzemesi

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile “Anımız Bir, Acımız Bir” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda içerisinde; battaniye, çadır, yatak, ısıtıcı, nevresim takımı, kışlık kıyafet, kuru gıda kolisi, hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve medikal malzemeler bulunan 6 tır pazartesi günü, 7 tır ise salı günü saat 17.00 itibarıyla yola çıkmış oldu. İki günde 15 tır hazırlanırken, sayının her gün artması bekleniyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Deprem bölgesine ayni yardım göndermek isteyen Silivrililer, ihtiyaç malzemelerini Yeni Mahalle Alibey Spor Salonu ve Yeni Mahalle Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonundaki yetkililere teslim edebiliyor. Nakdi yardımlar ise Kızılay Silivri Şube IBAN: TR67 0001 0003 1900 0018 6870 44 nolu hesaba açıklama kısmına “DEPREM” yazılarak gönderilebiliyor.

SİLİVRİ’DEN 90 KİŞİ AFET BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARA KATILDI

Bu arada Silivrili 63 Destek AFAD Gönüllüsü dün itibarıyla deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak için yola çıktı. Böylece; 12 arama kurtarma personeli, 5 mühendis, 4 iş makinesi operatörü ve 6 mobil mutfak ekibi ile Silivri’den afet bölgesinde gönderilen kişi sayısı 90 oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜN BİR OLMA, BERABER OLMA GÜNÜ”

Deprem bölgesine yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Deprem meydana geldiği andan beri görevimizin başındayız. Deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına 7 Şubat saat 17.00 itibarıyla 15 tır yardımı Silivri Kaymakamlığımız ve Silivri Belediyemizin organizasyonuyla deprem bölgesine yola çıkardık. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. Çok yoğun yardım toplanıyor. Gün birlik olma günü, gün beraberlik günü. Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza da sabırlı olmalarını, metanetli olmalarını ve inşallah daha güzel günlerin yakında olduğunu ifade ederek onlara yürekten selamlarımı iletmek istiyorum.” dedi.

TOĞAN: “HEMŞEHRİLERİMİZ AZ DEMEDEN ÇOK DEMEDEN YARDIM YAPIYOR”

Yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Başlattığımız yardım kampanyası çerçevesinde bugün sabah erken saatlerden beri hem nakdi hem de ayni yardımları kabul ediyoruz. İki noktada yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hemşehrilerimizin deprem bölgesine yönelik yaptığı yardımlar oldukça yoğun. Ben buradan yardımda bulunan, az demeden çok demeden gücünün yettiğini getiren Silivrili hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.