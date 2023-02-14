Silivri’den deprem bölgesine büyük destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Silivri adeta seferber oldu. Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle depremde mağdur olan vatandaşlar için başlatılan “Anımız Bir, Acımız Bir” kampanyası kapsamında, Silivri’den deprem bölgesine destek yağdı. “Asrın Felaketi” olarak değerlendirilen depremin meydana geldiği ilk andan itibaren kurumlar öncülüğünde harekete geçen Silivrililer tarafından deprem bölgesine, içerisinde; battaniye, çadır, yatak, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kuru gıda, hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve medikal malzemeler bulunan toplam 130 yardım tırı gönderildi. Tırlarla birlikte ayrıca 61 binek araç, 15 kamyonet, 11 minibüs, 11 kamyon, 14 kepçe, 2 jeep-karavan ve 8 ekskavatörden oluşan toplam 252 araç da depremzedelerin yaralarını sarmak adına deprem bölgesine sevk edildi. Silivri’den ayrıca 12 arama kurtarma görevlisi, 14 Silivri Belediyesi görevlisi, 96 AFAD gönüllüsü, 84 teknik görevli ve 365 gönüllü vatandaş olmak üzere toplam 562 görevli bölgedeki çalışmalara destek verdi. Silivri Belediyesinin 2 mobil mutfak aracı da depremzedelere sıcak yemek ve meşrubat ikram etti.

“YÜREĞİMİZİN YANDIĞI BİR FELAKET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Meydana gelen deprem felaketinin ilk anından itibaren görevlerinin başında olduklarının altını çizen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Maalesef yüreğimizin yandığı, içimizin kan ağladığı bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına Silivri Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Türk Kızılayımız iş birliği ile ‘Anımız Bir, Acımız Bir’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Silivrili hemşehrilerimizin bu kampanyaya ilgisi yoğun oldu. Kaymakamımız Tolga Toğan’ın başkanlığında, Valiliğimiz ve AFAD’ın koordinasyonunda gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz, depremzede kardeşlerimize destek olabilmek için bizlerle birlikte seferber olarak uykusuz kaldılar, çalıştılar, çabaladılar. Yaptığımız çalışmalarla bölgeye, içerisinde ihtiyaç malzemeleri bulunan 130 tırı ulaştırmış durumdayız. Ayrıca çeşitli özelliklere sahip 252 araç ve arama kurtarma görevlilerimizin de olduğu toplam 562 Silivrili hemşehrimizi gönderdik. Amacımız oradaki vatandaşlarımıza bir nefes, bir soluk olabilmek. Hatay’da çadır köy kurulumuna da başladık. ‘Gün bir olma, beraber olma’ düşüncesinden hareketle deprem bölgesine yönelik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize de baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bağışlarda bulunan hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.