Silivri'den Enez Öyküleri Yarışması'na edebiyat imzası

Kartopu Enez Gönüllüleri ile Enez Sahil Sakinleri ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 2025 Enez Öyküleri Yarışması sonuçlandı. 78 eserin katıldığı yarışmada, POETİKA rumuzuyla yer alan Ebru Asya, “Balık Çorbası” adlı eseriyle üçüncülüğe layık görüldü.

Silivri’de yaşayan yazar dikkat çekti

İstanbul doğumlu olan Ebru Asya’nın Silivri’de yaşamını sürdürüyor olması, yarışma sonucunu ilçe açısından daha da anlamlı hale getirdi. Edebiyat alanındaki üretimleriyle dikkat çeken Asya’nın elde ettiği bu derece, Silivri’den çıkan kültür ve sanat odaklı başarılar arasında yerini aldı.

Edebiyata insan merkezli yaklaşım

Sosyoloji eğitimi ve felsefe öğretmenliği geçmişine sahip olan Ebru Asya, edebi çalışmalarında insanı bireysel ve toplumsal yönleriyle ele alan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şiir, öykü, deneme ve inceleme türlerinde kaleme aldığı metinleri çeşitli basılı ve dijital mecralarda yayımlanan Asya, aynı zamanda editoryal çalışmalarıyla da edebiyat dünyasında üretimini sürdürüyor.

Şiir-deneme türündeki bir kitabın editörlüğünü üstlenen Ebru Asya’nın, editörlüğünü yaptığı iki farklı eserin yayıma hazırlık süreci de devam ediyor. Edebiyatı insanı anlama ve anlatma biçimi olarak gören Asya, şiiri ise bu arayışın en yalın ve en mahrem durağı olarak tanımlıyor.

Ödüller yaz aylarında verilecek

Yarışmanın seçici kurulunda Zerrin Boratav, sanatçı Suavi ve geçen yılın birincisi Nur İpek Önder yer aldı. Yarışmada dereceye giren eserlerin plaket ve ödüllerinin, temmuz sonu ya da ağustos başında düzenlenmesi planlanan Günbatımı Gecesi’nde sahiplerine takdim edilmesi bekleniyor.

Ayrıca ödül alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından önerilen ve yönetimler ortak grubunca uygun bulunan metinlerin, basılması planlanan Enez Öyküleri Antolojisi’nde yer alacağı bildirildi.