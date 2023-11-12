Silivri'den Milli Takım'a Yolculuk

Silivri’de 7 yaşında basketbola başlayan ve 11 yaşında Anadolu Efes basketbol takımının altyapı sporcuları arasına adını yazdıran Kerem Arslan, FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında milli formayı terletmeye başladı. TBF tarafından ilk davetini 25-29 Ocak 2023 tarihlerindeki kamp dönemi için alan Kerem Arslan, ilk milli forma heyecanını 8-12 Haziran arasında Kosova’da düzenlenen turnuvada yaşadı. Başarılı bir turnuva süreci geçiren Kerem Arslan ikinci milli takım organizasyonunda da 1-5 Kasım tarihlerinde Makedonya’da düzenlenen U14 FIBA Gelişim Projesi 3. Uluslararası Basketbol Kampı’nda yer aldı.

40 Kişilik Kamp Kadrosundan As Takıma

Proje kapsamında Kocaeli’deki kamp kadrosuna Türkiye’deki çeşitli basketbol kulüplerinden katılan 40 sporcu arasında yetenekleriyle otoritelerin ve teknik heyetin dikkatini çeken Kerem Arslan, Kosova ve Makedonya kadrosuna seçilen 12 sporcu arasına adını yazdırdı ve milli forma heyecanını yaşadı.

“Çok çalışıyorum, tek yönlü oyuncu olmak istemiyorum”

7 yaşında Silivri’de başladığı basketbol serüvenini U14 Milli Takımı’na seçilerek taçlandıran Kerem Arslan, “Spor hayatıma her erkek çocuğu gibi futbol ile başladım. Bu arada tenis ve yüzmeyi de deneyimledim. Sonrasında benim basketbol hikayem Kemal Hoca’mla başladı. Onun yönlendirmeleri bana basketbolu çok sevdirdi. 4 yıllık süreçte Silivri Genç Yurt Spor Kulübünde oynarken Anadolu Efes’in seçmelerini kazandım ve Efesli oldum. Anadolu Efes’teki 4 yılı aşan sporculuk kariyerimin yanı sıra son olarak da Milli Takım bünyesine dahil olmak da benim için çok kıymetli. Daha bu yolculuğun çok başındayım, hayalimi hep büyük tutuyorum. Çok çalışıyorum. Tek yönlü bir oyuncu olmak istemiyorum. Zor olan bu süreci hem eğitim hem de sporcu olarak ilerletmek. Bu süreç çok yorucu oluyor. Bana bu konuda destek olan öncelikle aileme, öğretmenlerime ve antrenörlerime sonsuz teşekkür ederim. Hepsi benim için çok değerli.” açıklamasını yaptı.

