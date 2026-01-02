Silivri'den nefes kesen uludağ manzarası: İşte nedeni

İstanbul, son iki yılın en temiz havasına kavuştu. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte görüş mesafesi belirgin şekilde artarken, yaklaşık 278 kilometre uzaklıktaki Bursa Uludağ'ı Silivri sahilinden net bir şekilde görmek mümkün oldu.

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre; düşük nem oranı, rüzgarın yönü ve havadaki partikül yoğunluğunun önemli ölçüde azalması, bu tür uzun mesafeli görüşleri mümkün kılıyor. Normal şartlarda nadiren rastlanan bu durum, kış aylarında özellikle kar yağışının ardından oluşan berrak havada gözlemlenebiliyor.

Silivri sahili boyunca kaydedilen görüntülerde, Uludağ'ın zirvesi ve belirgin hatları tüm detaylarıyla seçilebildi. Bu ender atmosferik koşullar, sabah yürüyüşü yapan vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Sahildeki bir balıkçı, 'Yıllardır burada yaşıyorum, Uludağ'ı bu kadar net ilk defa görüyorum' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.