Silivri derbisi Alipaşa'nın 1-0
İstanbul Amatör 2.Küme 3.Grupta Silivri'nin iki güçlü takımını karşı karşıya getiren maçta Alipaşa, Silivri Ortaköy'ü 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta 34. dakikada bir oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalan S. Ortaköy maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 90+3. dakikada Doğukan attı. Bu sonuçla Alipaşa puanını 13'e yükseltirken S. Ortaköy de 10 puanda kaldı.