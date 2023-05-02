Silivri derbisi Ortaköy'ün 4-2
TFF İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta haftanın maçında Silivri Ortaköy, lider Silivri Mimarsinan'ı 4-2 mağlup ederek Silivri derbisinden karlı ayrılan taraf oldu.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi S. Ortaköy 6. dakikada Alireza’nın golüyle 1-0 öne geçti. S. Mimarsinan bu gole 7. dakikada Cahit Ergün’le yanıt verince skora denge geldi: 1-1. İlk yarısı oldukça tempolu geçen maçta S. Ortaköy 45. dakikada Batuhan Süran’ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıya S. Mimarsinan golle başladı. 47’de Batuhan Bakır skoru 2-2’ye getiren isim oldu. Bu golden sonra sahada S. Ortaköy fırtınası esti. Silivri temsilcisi 69’da Enes Çataltaş’la öne geçti: 3-2. 72’de Burak Ayvazlar skoru 4-2 yaptı. S. Mimarsinan 73’te Cahit Ergün’ün kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.