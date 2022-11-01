Silivri derbisi Selimpaşa'nın 2-1

İhsaniye Stadı’nda oynanan maçta büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maça ev sahibi olarak çıkan Selimpaşa 38. dakikada Tufan Sevim’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan Selimpaşa 49. dakikada Ufuk Hendek’in attığı golle 2-0 öne geçti. Değirmenköy bu gole hemen yanıt vererek 52. dakikada Tuncay Şenyer’in attığı golle farkı bire indirdi. 2-1. Kalan sürede başka gol olmayınca 90 dakika sonunda 3 puan 2-1’lik sonuçla Selimpaşa’nın oldu. Bu sonuçla Selimpaşa 3 puana yükselirken Değirmenköy 1963 de 6 puanda kalarak bu sezon ilk kez yenilgiyle tanıştı. Selimpaşasporlu futbolcular da galibiyeti maç sonrası aynı gün doğum gününü kutlayan teknik direktör Özgür Kurt'a hediye etti. Futbolcular maçtan sonra soyunma odasında Kurt için pasta kesti.