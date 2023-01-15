Silivri dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak

Protokol törenine; Başkan Vekili Sadettin Akçi, Başkan Danışmanı ve İstanbul İl temsilcisi Bünyamin Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdoğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltukoğlu ve Silivri Belediyesi Spor Müdürü ve TÖSSFED Eğitim Kurulu Üyesi Ahmet Uslu katıldı.

Protokol imza töreni sonrasında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “19-22 Mart tarihlerinde, #SilivriBelediyesi ve Türkiye #ÖzelSporcular Spor Federasyonu iş birliği ile gerçekleştireceğimiz, ‘Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve #Kültür Şenliği’ protokolünü Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile birlikte imzaladık. Türk Dünyasında özel sporcular dalında ilk kez düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini Silivri’miz yapacak” dedi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da, “Bugün birlikte bir ilke daha imza attık. Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’a, Türk Dünyasının birlik ve beraberliğine yönelik yapılacak uluslararası organizasyona ev sahipliğinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Özel Sporcularımız ile birlikte her zaman en iyiye ve hep daha ileriye.” dedi.

