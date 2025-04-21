Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Seylan'dan Ebeler Haftası mesajı

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Akif Seylan, 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Seylan, açıklamasında ebe mesleğinin kutsallığına dikkat çekerek, anne ve bebek sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm ebeleri tebrik etti.

Başhekim Seylan mesajında şu ifadelere yer verdi:“Gecesini gündüzüne katarak çalışan, en önce anne ve bebek sağlığını düşünen, sabır ve özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun.”

Sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan ebelerin, doğum sürecindeki emeklerinin ve fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seylan, başta Silivri Devlet Hastanesi personeli olmak üzere tüm ebe camiasına teşekkürlerini iletti.