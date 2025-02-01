Silivri Devlet Hastanesi Başhekiminden Akparti İlçe Başkanliğina Ziyaret

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Akif Seylan, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, ilçede sağlık alanında gerçekleştirilebilecek projeler ve iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişi yapıldı. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İlçe Başkanı Sami Barlas, nazik ziyaretlerinden dolayı Başhekim Op. Dr. Mehmet Akif Seylan’a teşekkür ederek, iş birliği ve dayanışma içinde Silivri’ye en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

