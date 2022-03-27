Silivri Devlet Hastanesi MHRS randevu al! Silivri Devlet Hastanesi online randevu için tıklayın....

Silivri Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınacağını araştıranlar arama motorlarında online olarak randevu almanın yöntemlerini araştırıyor... Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden online olarak randevu almak mümkün! Devlet hastanesinde internetten randevu almak için tıklayın...

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  • 27.03.2022 22:22
  • Güncelleme: 27.03.2022 22:26
Silivri Devlet Hastanesi MHRS randevu al! Silivri Devlet Hastanesi online randevu için tıklayın....
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Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 çağrı merkezi numarasını arayarak iki ayrı yolla randevu almak mümkün. Peki, MHRS üzerinden nasıl randevu alınıyor? 

Silivri Devlet Hastanesi MHRS randevu portalı...
Vatandaşlar, aşağıdaki link üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden istediği hastane ve doktordan (randevu boşlukları varsa) randevu alabilir.
 

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