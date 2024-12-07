Silivri Devlet Hastanesi'nde '21 Kasım Dünya Basınç Yaralanmasını Önleme Günü' Etkinliği Düzenlendi

Uzun süre yatağa bağımlı hastalar için bilgilendirme yapıldı

Silivri Devlet Hastanesi, "21 Kasım Dünya Basınç Yaralanmasını Önleme Günü" kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yara bakım hemşiresi Gökçen Altın tarafından kurulan stantta, uzun süre yatarak tedavi gören ve sürekli yatağa bağımlı hastalarda oluşabilecek "yatak yaralarına" dikkat çekildi.

Etkinlikte, basınç yaralanmalarını önlemek için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, "Önlemek tedavi etmekten çok daha kolay" mesajı vurgulandı. Uzmanlar, yatak yaralarının oluşmadan önce alınacak önlemlerle tedavi sürecinin çok daha etkili ve kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etti.

Silivri Devlet Hastanesi yönetimi, bu tür farkındalık etkinliklerinin hasta ve hasta yakınları için büyük önem taşıdığını belirterek, toplum sağlığına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.