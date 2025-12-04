Silivri Devlet Hastanesi'nde 3 Aralık'ta Anlamlı Buluşma
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yapan engelli çalışanlar için özel bir program düzenlendi. Başhekim Mehmet Akif Seylan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, engelli personelin kuruma kattığı emek, özveri ve çalışma azmine dikkat çekildi.
“Çalışma Azimleriyle Kurumumuza Güç Katıyorlar”
Buluşmada konuşan Başhekim Seylan, engelli çalışanların hastanenin hizmet kalitesine büyük katkı sağladığını belirterek,
“Fedakârlıkları ve çalışma azimleriyle kurumumuza güç katan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
“Sevgi Varsa Engel Yoktur” Mesajı
Etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önemine dikkat çekilerek farkındalık mesajı verildi.
Silivri Devlet Hastanesi yönetimi, 3 Aralık’ın yalnızca bir farkındalık günü olmadığını, her günün ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.