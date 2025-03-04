Silivri Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu Katılımcılarına Belgeleri Takdim Edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Doğal Olan Normal Doğum!” projesi kapsamında hayata geçirilen Gebe Okulu, anne adaylarını bilinçlendirmeye devam ediyor. Beş hafta süren eğitim programında, gebelik süreci, doğuma hazırlık, normal doğumun önemi, bebek bakımı ve emzirme konularında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Akif Seylan, programın önemine dikkat çekerek, “Anne adaylarımızın bilinçli bir şekilde doğuma hazırlanması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına büyük önem taşıyor. Gebe Okulu programımız, anne adaylarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlamak için büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

Eğitimi tamamlayan anne adayları ise doğum süreciyle ilgili bilinçlendiklerini, endişelerinin azaldığını belirterek, programı düzenleyen ve emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.