Silivri Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu Mezuniyet Heyecanı
'Doğal Olan Normal Doğum!' projesi kapsamında Silivri Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Gebe Okulu programına katılan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve normal doğumun teşvik edilmesini amaçlayan “Doğal Olan Normal Doğum!” projesi doğrultusunda, Silivri Devlet Hastanesi’nde Mayıs ayı boyunca yürütülen Gebe Okulu programı başarıyla tamamlandı.
5 hafta süren eğitim sürecinin sonunda düzenlenen törende, programı başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. Belge töreni, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akif Seylan ve Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Müzeyyen Sert Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.
Proje kapsamında anne adaylarının gebelik süreci boyunca bilinçlendirilmesi, sağlıklı ve güvenli doğuma hazırlanması, normal doğumun özendirilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar, verilen eğitimin hem fiziksel hem de psikolojik anlamda doğum sürecine önemli katkı sunduğunu vurguladı.
Katılım belgesi alan anne adayları, aldıkları eğitimden memnuniyet duyduklarını ifade ederek hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.