Silivri Devlet Hastanesi'nde Kapasite Artışı ve Yeni Düzenlemeler Yolda

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Seylan, gazetecilerle düzenlediği toplantıda, hastane bünyesinde gerçekleşen faaliyetler ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Seylan, yoğun bakım kapasitesinin artırılması ve hasta memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başhekim Seylan, Silivri'de sağlıkta şiddetin minimum seviyeye indiğini ifade ederek, bu konuda duyarlı davranış sergileyen Silivri halkına teşekkür etti. Hastane yönetimi olarak vatandaşlara daha modern ve geniş hizmet alanları sunmayı hedeflediklerini aktaran Seylan, bu kapsamda önemli düzenlemeler planlandığını duyurdu.

Yeni Projelerle Modernleşme Hedefi

Seylan, hastane yemekhanesi ve mutfağının müstakil bir yapıya taşınacağını, boşalan alanın ise yoğun bakım ünitelerinin büyütülmesi ve modernize edilmesi için kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, hastane içerisindeki idari bölümlerin de dış bir yapıya taşınarak, bu alanların hastaların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başhekim, Silivri Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinde çıtayı daha da yukarı taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, yapılacak projelerin ilçedeki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.