Silivri Devlet Hastanesi'nde Konfor ve Teknoloji Yenilendi

Hasta Yatakları ve Ameliyathaneler Yenilendi

Silivri Devlet Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak ve sağlık hizmetlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla önemli bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Hastane bünyesine yepyeni ve modern hasta yatakları ile ameliyathane yatakları kazandırıldı.

Son Teknoloji EKG Cihazları Kullanıma Girdi

Tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla en son teknolojiye sahip EKG cihazları da hastaneye kazandırıldı. Böylece kalp sağlığı ile ilgili tetkikler artık daha hızlı ve daha güvenilir şekilde yapılabilecek.

Bekleme Alanları Daha Rahat

Hastalar ve yakınlarının bekleme sürelerini daha konforlu geçirebilmeleri için bekleme koltukları ve dinlenme alanları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Silivri Devlet Hastanesi yetkilileri, yapılan bu yatırımların hem hasta hem de sağlık çalışanı memnuniyetini artıracağını belirterek, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.