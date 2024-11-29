Silivri Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Sekreterler Günü Kutlandı

Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yapan tıbbi sekreterler, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte onurlandırıldı. Hastane Başhekimi Mehmet Akif Seylan'ın da katıldığı etkinlikte, tıbbi sekreterler ve veri giriş çalışanlarının özverili çalışmaları kutlandı.

Etkinlik sırasında, Silivri Devlet Hastanesi'nde 15 yıl ve üzeri görev yapan Veri Giriş çalışanlarına Başhekim Mehmet Akif Seylan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Seylan, çalışanlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulmasında büyük katkıları olduğunu vurguladı.



Tıbbi sekreterler ve veri giriş çalışanları, düzenlenen bu anlamlı etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, hastane yönetimine teşekkür etti. Kutlama, sağlık çalışanlarının birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir organizasyon olarak değerlendirildi.