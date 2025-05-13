Silivri Devlet Hastanesi'nde yeni atama
Dr. İsmail Tolunay Akar, Silivri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Oldu
Silivri Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. İsmail Tolunay Akar, 12 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Başhekim Yardımcısı olarak görevine başladı.
Dr. Akar, yeni görevinde hastanenin idari ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekimliğe destek verecek. Silivri Devlet Hastanesi yönetimi, Dr. Akar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.