Silivri Devlet Hastanesi'nden 'Normal Olan Normal Doğum' Farkındalığına Destek

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı “Doğal Olan Normal Doğum!” temalı kampanya, Silivri Devlet Hastanesi’nde açılan farkındalık standıyla desteklendi. Başhekim Mehmet Akif Seylan ve yönetim ekibinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, hastanenin 2014 yılından bu yana gebelere eğitim sunan gebe okulu bünyesinde, anne adaylarına normal doğumun önemi anlatıldı.

Farkındalık standında, normal doğumun avantajları, sürece dair bilgiler ve doğumla ilgili sorulara yanıtlar sunularak halk arasında bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu etkinlik, anne adaylarının daha sağlıklı ve doğal bir doğum sürecine yönlendirilmesini amaçlıyor.

