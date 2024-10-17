Silivri Devlet Hastanesi'ne Önemli C-Kollu Skopi Bağışı

Daha önce hastanede sadece bir adet C-kollu skopi cihazı bulunuyordu ve bu, cerrahi bölümlerin artan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bu kritik açığı fark eden Başhekim Seylan, ek bir cihaz temin etmek için kolları sıvadı ve SİAD bu sorumluluğu üstlendi.

Hastane Başhekimi Mehmet Akif Seylan, memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Hastanemizin kaliteli sağlık hizmeti sunma kapasitesi, yeni C-kollu skopi cihazı ile önemli ölçüde arttı. SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, yönetim kurulu ve destek verek tüm dernek üyelerine sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine verdikleri destek için minnettarız."

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ise, "Yerel sağlık tesislerimizi desteklemek SİAD için büyük önem taşıyor. Toplumumuzun refahına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu C-kollu skopi cihazının eklenmesi, Silivri Devlet Hastanesi’ndeki cerrahi sonuçları ve hasta bakımını kesinlikle iyileştirecektir," dedi.

