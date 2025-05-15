Silivri Devlet Hastanesinde Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

Silivri Devlet Hastanesi’nde, olası yangın durumlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen yangın tatbikatı, bu yıl da gerçeğini aratmayacak bir senaryoyla gerçekleştirildi. Tatbikat, İstanbul İtfaiyesi ve hastane personelinin koordinasyonunda başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği hastanenin bodrum katında başlayan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını engelleyerek kontrol altına aldı. Aynı zamanda yangın sırasında üst katlardaki bir odada mahsur kalan hasta, merdivenli araç sepetiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Tatbikat sayesinde yangın anında hastane personelinin ve destek ekiplerinin planlı ve hızlı müdahale süreçleri test edilirken, varsa eksikliklerin tespiti ve iyileştirilmesi hedeflendi. Silivri Devlet Hastanesi yönetimi, bu tür tatbikatların olası acil durumlara hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.