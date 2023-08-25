Silivri eğitim akademisinden 2023 YKS başarısı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Eğitimli nesiller yetiştirmek” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarına pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisinin ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursunda eğitim gören 122 öğrenci, istedikleri üniversiteye girmenin mutluluğunu yaşadı. 12 öğrenci sağlık bilimleri fakültesi, 1 öğrenci hukuk fakültesi, 21 öğrenci mühendislik fakültesi, 5 öğrenci hemşirelik fakültesi, 18 öğrenci fen edebiyat fakültesi, 19 öğrenci mimarlık fakültesi, 15 öğrenci işletme fakültesi ve 8 öğrenci iletişim ilahiyat fakültesini kazanırken, 23 öğrenci de farklı fakülteleri kazanmayı başardı. Silivrili öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmaları için ücretsiz YKS kursunun önümüzdeki yıl da verilmesi hedefleniyor.

YILMAZ: “SİLİVRİ EĞİTİM AKADEMİSİ MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR”

YKS’yi kazanan öğrencileri tebrik eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle projelendirdiğimiz Silivri Eğitim Akademisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Akademimizde düzenlediğimiz ücretsiz YKS kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin birçoğu, arzu ettikleri üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Biz de onların eğitim hayatına katkı sağlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize yapılan yatırım ülkemize ve milletimize yapılan hizmetlerle eş değerdir. Biz bu düşünce ile geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin önünü açmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmaya aralıksız devam edeceğiz. YKS’de başarılı olan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

