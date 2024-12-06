Silivri Eğitim Kampı 4. Yılında Başarılarla Dolu Bir Yolculuğu Kutluyor

Silivri Eğitim Kampı, faaliyete başladığı günden bu yana, kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Kurucu Müdür Yıldız Aydın Zık’ın 15 yıllık edebiyat öğretmenliği deneyimi ve vizyoner yaklaşımıyla hayata geçen kurum, akademik başarı ve değerler eğitimi anlayışını birleştirerek öğrencilere farklı bir eğitim modeli sundu.

Ortaokul öğrencilerine yönelik LGS hazırlık ve okula destek eğitimleriyle öğrencilerinin hayatlarında fark yaratan kamp, sadece sınav başarısına değil, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlanmasına da odaklandı. "Değerleri eğitime entegre ettiğimiz bir başarı yolculuğuna çıkıyoruz" diyen Zık, geçen bir yıl içinde bu anlayışı somut başarılara dönüştürmeyi başardı.

Silivri Eğitim Kampı, öğrencilerini hem akademik hem de kişisel gelişim açısından ileri taşırken, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokollerle öğrenci ve velilere avantajlar sunmaya da devam etti. Bu iş birlikleri sayesinde, eğitimde kapsayıcılık ve fırsat eşitliği anlayışını güçlendirdi.

Kurum, 4.yılını kutlarken, bugüne kadar öğrencileriyle birlikte elde ettiği başarılarla Silivri’de eğitim alanında önemli bir rol oynadığını bir kez daha kanıtladı. Silivri Eğitim Kampı, önümüzdeki yıllarda da daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.