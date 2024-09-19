Silivri Emlakçılar Derneği'nde Başkanlık Değişimi
Silivri Emlakçılar Derneği Başkanı Sezai Kütük, görevini gönüllü olarak dernek üyesi Murat Aydın'a devredeceğini açıkladı. Kütük, yaptığı açıklamada, Orhan Aykaç'tan devraldığı başkanlık görevini şimdi aynı dostane ve samimi anlayışla Murat Aydın'a devredeceğini ifade etti.
Başkanlık devrinin, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 09.45-11.45 arasında Yaşar Kemal Nikah Salonu'nda yapılacak genel kurul toplantısında gerçekleşeceği bildirildi. Kütük, genel kurulda üyelerin desteğiyle Murat Aydın’ın başkanlık görevini üstleneceğini belirterek, “Dernek üyelerimize ve yeni başkanımız Murat Aydın’a başarılar diliyorum” dedi.
Yeni dönemde de sevgi, saygı ve birlik içinde çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Kütük, genel kurulun tüm üyeler için hayırlı olmasını temenni etti.