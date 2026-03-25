Silivri Emlakçılar Derneği'nde olağanüstü genel kurul kararı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi, gayrimenkul alım-satım yetkisi ve federasyona katılım gibi önemli kararlar oylanacak.

Silivri Emlakçılar Derneği, olağanüstü genel kurul toplantısını 27 Mart 2026 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. Genel kurulun, Fuaye Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Küçük Hasfırın Sokak No:2 Silivri/İstanbul adresinde yapılacağı duyuruldu.

Dernek tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 2 Nisan 2026 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Toplantı duyurusunun ayrıca iletişim numaralarına mesaj yoluyla iletileceği belirtildi.

Gündemde seçim ve yeni yetkiler var

Olağanüstü genel kurulun gündeminde yoklama ve açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer alıyor. Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurullarına ilişkin raporların okunması, ibrası ve seçim süreci görüşülecek.

Toplantıda ayrıca gayrimenkul alım-satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi, federasyona katılma ya da federasyon kurma konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi, iktisadi işletme açılması ve şube açılması başlıkları da ele alınacak. Genel kurul, dilek ve temenniler bölümünün ardından kapanışla sona erecek.

Kulislerde Ali Şahin ismi konuşuluyor

Öte yandan genel kurul öncesinde emlak sektöründe dikkatler kulislere çevrildi. Sektörün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Ali Şahin’in ismi, olağanüstü genel kurul süreci öncesinde konuşulan isimler arasında yer almaya başladı.

Genel kurulun, derneğin yeni dönem yol haritası ile yönetim yapısına ilişkin önemli kararların alınacağı kritik bir toplantı olması bekleniyor.