Silivri Emniyet Müdürlüğü'nden Anlamlı Ziyaret
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Silivri'deki bakım evini ziyaret etti. Ziyarette, yaşlılarımızın hal ve hatırları sorulurken, onlara çiçek takdim edilerek hoş bir sohbet gerçekleştirildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Silivri’deki bakım evini ziyaret etti. Ziyarette, yaşlılarımızın hal ve hatırları sorulurken, onlara çiçek takdim edilerek hoş bir sohbet gerçekleştirildi.
Ziyarette, polislerimizin her daim onların yanında olduğunu hissettirmek amaçlandı. Yaşlı bireylerin hatıralarını paylaşarak keyifli anlar yaşadığı etkinlik, büyüklerimizin gönüllerine dokunmayı başardı.