Silivri Emniyet Müdürlüğü'nden Esnafa Güvenlik Bilgilendirmesi  

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polis ile halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve ilçedeki esnafı bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Bu çerçevede, çeşitli mahallelerdeki esnafla bir araya gelen polis ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, parada sahtecilik ve tırnakçılık gibi asayiş olayları hakkında farkındalık çalışması yaptı.

9 Ekim 2024 Çarşamba günü Alibey Mahallesi esnafıyla, 10 Ekim 2024 Cuma günü Primehmet Paşa Mahallesi kuyumcu esnafıyla, 25 Ekim 2024 Cuma günü ise Selimpaşa Mahallesi esnafıyla buluşan ekipler, mahallelerdeki güvenlik sorunlarını ve çözüm yollarını esnafla birlikte ele aldı. Esnafın mahalleyle ilgili sıkıntıları dinlenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılabilecek çalışmalar konusunda da bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer güvenlik konularında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Esnaflar, yapılan bilgilendirme çalışmasından ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler. Emniyet yetkilileri, güvenlik konularında toplum desteğinin önemine vurgu yaparak, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

