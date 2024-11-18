Silivri Emniyet ve Jandarma Birimleri Haftalık Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetim Sonuçları

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şu sonuçlara ulaşıldı:

14.877 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

2.371 araç kontrol edildi.

22 aranır şahıs yakalandı.

12 şahıs gözaltına alındı.

47 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çeşitli mıktarlarda uyuşturucu madde ve ateşli silahlar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Denetim Sonuçları

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde ise şu bulgular elde edildi:

7.661 şahıs sorgulandı.

5.794 araç kontrol edildi.

43 aranır şahıs yakalandı.

11 şahıs gözaltına alındı.

14 şahıs tutuklandı.

90 yoklama kaçağı tespit edildi.

4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 yabancı uyruklu kişi, il göç idaresine teslim edildi.

Halkın Güvenliği İçin Kararlı Mücadele

Silivri Emniyet ve Jandarma birimleri, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların ihbarlarını hassasiyetle değerlendirdiklerini ve yasalara uygun hareket eden bireyler için her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.