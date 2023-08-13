Silivri er meydanı Kırkpınar’ı aratmadı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Güreş heyecanı organizasyondan 1 gün önce, 11.08.2023 Cuma günü saat 20.00’da Kumluk mevkiinden başlayan ve sahildeki Atatürk heykeline kadar devam eden kortej yürüyüşü ile başladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Güreş Ağası Çetin Ceylan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı kortej yürüyüşüne Silivrili güreşseverler de eşlik etti. Kavaklı’daki er meydanında 14 farklı boyda düzenlenen Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne, aralarında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile birlikte altın kemerli başpehlivanlar; İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Osman Aynur’un da yer aldığı 34 başpehlivan ve 350 pehlivan katıldı. Büyük bir şenlik havasında geçen organizasyona Silivrililer yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, er meydanına Güreş Ağası Çetin Ceylan ile birlikte gelerek etkinliği izlemeye gelenleri selamladı.

YILMAZ: “BURASI ERLERİN, YİĞİTLERİN, ERENLERİN, ALPLERİN MEYDANI”

Güreş alanında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Burası er meydanı… Burası boşu boşuna Erlerin, Alplerin meydanı olmamış. Bu meydana er meydanı adı verilmesinin nedenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Güreşçilerin efsane ismi Kel Aliço aralıksız tam 26 kez başpehlivan oldu. 27. başpehlivanlık güreşine çıktığında 56 yaşındaydı. Rakibi ise daha sonraları Koca Yusuf adını alacak genç bir delikanlıydı. Güreş başlıyor ve 6 saat sürüyor. Hava kararıyor. 6. saatin sonunda hakemler Aliço’nun yenileceğini, genç güreşçi Yusuf’un onu alt edeceğini anlıyorlar. Aliço’ya saygılarından güreşi bitirmek, müsabakayı sonuçlandırmak istiyorlar. Kel Aliço ise şunu söylüyor; ‘Burası er meydanı. Bu kızancık beni yenecekse, sırtımı yere getirecekse bunu bu meydanda, er meydanında yapacak. Güreşten kaçmak yok.’ Koca Yusuf da ustasının elini öpüyor. O gün Aliço, Koca Yusuf’un elini kaldırıyor ve onu başpehlivan ilan ediyor. Bunu niyet anlattım? Bu meydan Erlerin, Yiğitlerin, Erenlerin, Alplerin meydanı olduğu için! Bu meydanda dedikodu, fitne ve hayasızlık yok. Bu meydanda bayrak var, bilek var, yürek var. Çünkü bu meydan Erlerin, Alplerin meydanı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı pehlivanların meydanı. Şimdi burada kıran kırana, kemik seslerinin geldiği güreşleri hep birlikte seyretmek için Allah Allah bismillah diyorum.” dedi.

GÜREŞ MÜSABAKALARINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

14 farklı boyda düzenlenen 18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin Minik-1 kategorisinde; Andrei Dermenji birinci, Berat Alperoğlu ikinci, Ömer Said Duran ve Muhammed Murat Çiçek üçüncü oldu. Minik-2 kategorisinde ise; Musab Ümeir Kılıç birinci, Yiğit Kabaktaş ikinci, Kaan Petek ve Ahmet Sincar üçüncü oldu. Teşvik-1 kategorisinde; Alim Efe Denizci birinci, Yiğit Uzuner ikinci, Arda Umut Erol ve Ahmet Kambolat üçüncü oldu. Teşvik-2 kategorisinde ise; Muhammet Özer birinci, Mert Ali Bektaş ikinci, Mustafa Yanmaz ve Ahmet Adıyaman üçüncü oldu. Tozkoparan kategorisinde; Ömer Gül birinci, Can Ergen ikinci, Ferhat Duman ve Ersan Yatkın üçüncü oldu. Ayak Boyu kategorisinde; Arda Özmutlu birinci, Ahmet Hasan Doğru ikinci, İbrahim Çağan Öztürk ve Emir Yusuf Çolak üçüncü oldu. Deste Küçük kategorisinde; Caner Arslan birinci, İsmail Sait Işıklı ikinci, Yasir Çavuş ve Emre Bakır üçüncü oldu. Deste Orta kategorisinde; Oğulcan Yurdakul birinci, Doğukan Kurugan ikinci, Caner Yaygın ve Kerem Dede üçüncü oldu. Deste Büyük kategorisinde; Cenk Akpınar birinci, Hayrettin Şen ikinci, Yahya Ensar Başdemir ve Ozan Kıl üçüncü oldu. Küçük Orta Küçük kategorisinde; Engin Atar birinci, Muzaffer Caner Koşum ikinci, Faruk Bafralı ve İsa Oktay Genç üçüncü oldu. Küçük Orta Büyük kategorisinde ise; Serkan Makas birinci, Abdulbaki Kara ikinci, Yiğit Gider ve Oğuzhan Ünal üçüncü oldu. Büyük Orta kategorisinde; Alparslan Tekmen birinci, Atakan Makas ikinci, İlhan Ergin ve Yusuf Erdoğan üçüncü oldu. Başaltı kategorisinde; Burak Şahin birinci, Hasan Özdemir ikinci, Serkan Üğdüler ve Kadir Güleşen üçüncü oldu.

YENİCİ MEHMET GÜREŞLERİ’NİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN OLDU

18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde büyük merakla beklenen baş kategori mücadelelerinde güreş heyecanı adeta doruğa çıktı. İzleyicilerin yerinde duramadığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı baş kategorinin finalinde Recep Kara’yı yenen Başpehlivan İsmail Balaban birinci oldu. İkinci Recep Kara olurken, Mustafa Taş ve Özkan Yılmaz ise üçüncü oldu.

18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Amatör Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, misafir güreş ağaları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve güreşseverler katıldı.